Donald Trump s'est insurgé mercredi contre la procédure de destitution lancée à son encontre par l'opposition démocrate pour avoir demandé au président ukrainien d'enquêter sur son rival politique Joe Biden.

«Une destitution pour ça? C'est une blague!», a-t-il lancé, l'air las, lors d'une conférence de presse à New York en marge de l'Assemblée générale de l'ONU. Il a réaffirmé que la conversation téléphonique avec Volodymyr Zelensky au coeur de ce nouveau scandale politique qui ébranle Washington était «magnifique».

Par ailleurs, le président Donald Trump a assuré qu'il soutenait «pleinement la transparence» sur le lanceur d'alerte qui s'était le premier inquiété du contenu d'une de ses conversations téléphoniques avec le président ukrainien Volodymyr Zelensky.

L'échange jugé «accablant» par les démocrates

«Nous allions le faire de toute façon, mais j'ai informé tous les membres de la Chambre des représentants que je soutenais pleinement la transparence sur les informations concernant le soi-disant lanceur d'alerte», a-t-il déclaré lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale de l'ONU.

Le président américain a néanmoins immédiatement contre-attaqué en indiquant qu'il insistait aussi pour qu'il y ait «transparence sur Joe Biden et son fils Hunter», concernant «les millions de dollars qui ont été rapidement et facilement sortis d'Ukraine et de Chine lorsqu'il était vice-président».

Il a aussi réclamé de la «transparence de la part des démocrates qui sont allés en Ukraine et ont essayé de contraindre le nouveau président» Volodymyr Zelensky, de «faire des choses», en utilisant des «menaces», selon lui.

