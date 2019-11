Le président américain Donald Trump, s'estimant «très mal traité» par sa ville natale de New York, a annoncé qu'il allait faire de Palm Beach en Floride sa nouvelle résidence fiscale. «Ma famille et moi allons faire de Palm Beach (Floride) notre lieu de résidence principal», a écrit sur Twitter l'ancien homme d'affaires.

«J'adore New York, et les New-Yorkais, et ce sera toujours le cas, mais malheureusement, en dépit des millions que je paie en impôts à la municipalité, aux collectivités locales et à l'État chaque année, j'ai été très mal traité par les élus à la fois de la ville et de l'État», a-t-il déploré. «Peu ont été traités aussi mal», a-t-il insisté.

