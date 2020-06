S'il y a bien une personne en qui Donald Trump a entière confiance, c'est lui-même. Il l'a prouvé une nouvelle fois lundi en retweetant l'un de ses propres messages envoyé le jour précédent, en y rajoutant comme commentaire: «Tellement vrai!».

Dans son premier message, le président des États-Unis écrivait en majuscules (il aime particulièrement les majuscules, mais nous nous abstiendrons, pas souci de légèreté): «La majorité silencieuse est plus forte que jamais!!!», points d'exclamation multiples à l'appui. Donald Trump réagissait notamment à un sondage de CNN qui le mettait 14 points derrière Joe Biden. Pour Trump, la majorité silencieuse, ce sont ses fidèles électeurs qui n'apparaissent jamais dans les sondages mais qui, selon lui, voteront bien pour lui et le feront gagner. Et donc, ils n'ont jamais été aussi nombreux, prétend-il. Avant de rajouter le lendemain: «Tellement vrai!».

Multirécidiviste

Comme le relève le Huffpost, ce n'est de loin pas la première fois que Trump rajoute un «So true!» à ses propres paroles mais, cette fois, les réseaux sociaux se sont déchaînés, rajoutant des «So true!» à toutes les sauces. À une photo de nombreux manifestants anti-racistes, par exemple: «Est-ce eux à qui vous faites référence et qui sortent de leur silence? Vous devriez les écouter». «Vous réalisez que vous vous parlez à vous-même», interroge un autre.

Des questionnements et des moqueries qui s'ajoutent à des interrogations surgies samedi concernant l'état de santé du président, qui a fêté ses 74 ans le 14 juin. Lors d'une visite à West Point, il a été filmé buvant un verre d'eau en s'aidant de ses deux mains puis descendant à touts petits pas la rampe pour quitter l'estrade.

Sur ce dernier point, Donald Trump a rétorqué que la rampe était particulièrement raide et glissante et qu'il ne voulait pas donner le plaisir aux médias d'avoir des images de lui se cassant la figure. Mais en cette période de campagne présentielle, ce genre de détails fait les choux gras de ses adversaires. Ce qui donne lieu par exemple à ce type de gags («Cochez toutes les cases où une personne est capable de boire d'une seule main»), en y ajoutant désormais le «So true!».

Même le Monty Python John Cleese s'y est mis, tweetant une photo de lui-même en habits impéraux et écrivant qu'un nouveau chef capable avait été élu, précisant: «Et notez qu'il est capable de descendre une rampe et de boire de l'eau correctement». Tellement vrai!

BREAKING: After much in-house fighting amongst members of #CHAZ they have unanimously elected a strong and capable new leader. Please report @FoxNews And it should be noted he's quite capable of walking down ramps and drinking water properly. pic.twitter.com/Z8DtJNgKmp