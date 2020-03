Donald Trump n'est pas porteur du coronavirus, a indiqué samedi le médecin de la Maison Blanche, en révélant le résultat du test subi par le président américain après avoir été en contact avec plusieurs membres d'une délégation brésilienne testés depuis positifs.

«J'ai reçu ce soir la confirmation que le test est négatif», a indiqué le docteur Sean Conley. «Une semaine après avoir dîné à Mar-a-Lago (en Floride, ndlr) avec la délégation brésilienne, le président ne présente aucun symptôme», a-t-il ajouté.

JUST IN: White House says @realDonaldTrump negative for coronavirus. @CBSNews #Health pic.twitter.com/XvDe0OYgyF