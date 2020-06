Trump persiste sur la baisse du dépistage, ses experts le contredisent

Le Dr Anthony Fauci et d’autres experts santé de l’administration Trump ont affirmé mardi que le président américain ne leur avait jamais demandé de ralentir le rythme de dépistage du Covid-19, contrairement aux propos controversés du républicain.



Donald Trump avait fait ces déclarations lors d’un meeting de campagne à Tulsa, dans l’Oklahoma. La Maison-Blanche a ensuite indiqué qu’il plaisantait, mais le milliardaire républicain a été clair mardi matin: «Je ne plaisante pas.» «En ayant plus de tests, on trouve plus de cas», a-t-il souligné.