Donald Trump a annoncé mardi son intention de classer les cartels mexicains de la drogue, accusés d'avoir récemment massacré neuf membres d'une communauté mormone américaine au Mexique, comme «organisation terroriste».

Lors d'une interview au téléphone diffusée sur le site internet du journaliste conservateur Bill O'Reilly, le président américain s'est vu demander s'il entendait «désigner les cartels comme des groupes terroristes».

«Je vais les désigner oui, absolument. J'y travaille depuis 90 jours. Les désignations ne sont pas si faciles, il y a tout un processus et nous sommes en plein dans ce processus», a-t-il expliqué à Bill O'Reilly, ancien présentateur vedette de Fox News et proche du président.

Mexico souhaite une rencontre

Le ministère mexicain des Affaires étrangères a simplement indiqué dans un communiqué avoir contacté les autorités américaines «pour comprendre le contenu et la portée» de ce message. Le Mexique dit souhaiter «une rencontre à haut niveau dès que possible» pour confronter son point de vue à celui des États-Unis, a ajouté la diplomatie mexicaine.

Le ministre des Affaires étrangères Marcelo Ebrard s'est montré plus virulent. «Le Mexique n'admettra jamais aucune action qui signifie la violation de sa souveraineté. Nous agirons avec fermeté», a-t-il écrit sur Twitter. «J'ai déjà transmis cette position aux Etats-Unis ainsi que notre détermination à faire face à la criminalité organisée transfrontalière», a-t-il souligné.

Mormons massacrés

Au début du mois, trois femmes et six enfants d'une communauté mormone américaine établie au nord du Mexique ont été massacrés dans une attaque attribuée aux cartels, très influents dans la région frontalière.

Washington avait exhorté Mexico à «déclarer la guerre» à ces cartels, et Donald Trump avait expliqué que les États-Unis étaient prêts à apporter leur aide à leur voisin du Sud. «Si le Mexique a besoin ou demande de l'aide pour se débarrasser de ces monstres, les Etats-Unis sont prêts, volontaires et capables de s'engager pour faire le boulot rapidement et avec efficacité», avait tweeté le chef d'État républicain.

Les autorités mexicaines sont régulièrement accusées d'être dépassées par la propagation de la violence des cartels dans le pays. Avec environ 26'000 morts depuis le début de l'année au Mexique, un nouveau record de violence pourrait être battu en 2019. (afp/nxp)