Donald Trump a peur, affirment de nombreux articles de la presse anglo-saxonne. Peur d’être empoisonné. Peur des requins. Peur des bactéries. Peur des escaliers, peut-être. Dans un registre un peu différent, le locataire de la Maison-Blanche a été accusé d’islamophobie, de «mexicanophobie». Et souvent pris en flagrant délit d’«obamaphobie», de «clintonophobie», ou de médiaphobie.

Que disent ces angoisses du président américain? Est-il vraiment multiphobique? «Une phobie peut se définir comme une peur irrationnelle d’un objet ou d’une situation particulière. Mais un diagnostic se pose avec un patient dans un cabinet. Et on ne peut évidemment pas trancher avec les informations ou témoignages disponibles», répond la psychiatre et psychothérapeute lausannoise Françoise Riquier. «En plus, on parle d’une personne perpétuellement scrutée. Il existe donc un effet déformant, amplificateur, il faut se méfier.»

La spécialiste note que de l’appréhension à la vraie phobie d’une situation, le spectre est large. «Le comportement décrit sur sa peur des germes, avec de fréquents lavages de mains lui apportant du soulagement, fait d’ailleurs davantage songer à un trouble obsessionnel compulsif (TOC). Pourtant, les personnes qui en souffrent adoptent des stratégies d’évitement. Or, pour Trump, ça ne semble pas être le cas puisqu’il doit s’y confronter: il serre des mains, boit et mange en public sans manifester des signes d’angoisse.»

Françoise Riquier est donc «prudente» pour associer le milliardaire à la définition médicale de phobique. Et sa peur d’être empoisonné? «Des confrères américains ont prétendu que Trump a un trouble de la personnalité narcissique. Elle peut être liée à des attitudes paranoïaques si la personne se sent menacée. Quant à sa phobie supposée des requins, elle est très amusante car c’est son monde: il vit avec des requins… Et ses propres dents me semblent bien aiguisées également», sourit Françoise Riquier. (Le Matin)