«Dermophis donaldtrumpi est particulièrement sensible aux impacts du changement climatique et risque donc de disparaître du fait de la politique climatique de son homonyme», a expliqué le cofondateur d’EnviroBuild, Aidan Bell, dans un communiqué. Cette société a arraché aux enchères le droit de nommer une espèce d’amphibien récemment découverte au Panama: 25 000 dollars. Et en a profité pour se payer Donald Trump, rapporte la BBC.

Un petit ver aveugle

Le Dermophis donaldtrumpi a en effet la particularité d’enterrer sa tête dans le sable. Comme le président américain qui ne cesse de nier l’influence de l’homme sur le changement climatique, estime EnviroBuild. La société a donc décidé de sensibiliser la population aux défis climatiques en s’emparant du climatoscepticisme de Donald Trump.

EnviroBuild est même allé jusqu’à affubler l’amphibien d’une fausse chevelure très trumpienne sur un photomontage. Une initiative qui ne devrait pas beaucoup amuser le président républicain. D’autant qu’en réalité Dermophis donaldtrumpi ressemble à un petit ver. Et il est aveugle…

Dermophis donaldtrumpi.

(Le Matin)