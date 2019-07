Le Guatemala et les Etats-Unis ont conclu vendredi un accord sur le droit d'asile. Selon Washington, le document devrait contribuer à résoudre la crise migratoire à sa frontière avec le Mexique.

Le Guatemala sera dorénavant considéré comme un «pays tiers sûr» auprès duquel les demandeurs d'asile devront effectuer leurs premières démarches, a déclaré la porte-parole de la Maison-Blanche Stephanie Grisham. Cet accord permettra «de garantir la sécurité aux demandeurs d'asile légitimes et de mettre fin aux fraudes à l'asile et aux abus du système», a promis le président américain Donald Trump.

"We're sending a clear message to human smugglers and traffickers that your day is over." pic.twitter.com/Yg6fhAsCDS