Une tigresse terrorise la région autour de Pandharkawada, au centre de l'Inde. Elle a réussi à tuer plusieurs villageois qu'elle a emportés dans la forêt où elle vit en les traînant par le cou. Elle et ses deux petits ont dévoré de larges morceaux de chair sur les cadavres. On estime qu'elle serait responsable de la mort de 13 personnes. Les habitants sont paniqués et verrouillent leur porte la nuit, raconte le «New York Times».

Les tigres ne mangent que rarement des hommes. Mais, si les autres proies viennent à manquer, il leur arrive de tuer un humain et, s'il prennent goût à cette chair plus sucrée, ils peuvent alors continuer à traquer des gens, répandant la peur dans la région.

Pièges inefficaces

Cela fait six mois que les gardes forestiers traquent cette tigresse nommée T1. Ils emploient les gros moyens: des centaines de soldats et des éléphants pour l'encercler, des bulldozers pour déblayer la forêt où elle habite, des caméras, un drone à imagerie thermique... Tout ceci en vain. La tigresse n'a même été aperçue que de rares fois et pour quelques seconde seulement. Si elle s'est bien laissée attirer par des chevaux placés comme appât, elle les a très rapidement déchiquetés et mangés en partie avant de fuir. Une fléchette tranquillisante a une fois réussi à l'atteindre, mais ne s'est pas plantée dans la peau.

L'odeur de la civette

A bout de ressource, les traqueurs ont décidé d'employer une technique originale. Ils vont asperger les endroits près des pièges à caméra avec le parfum «Obsession» de Calvin Klein. Celui-ci contient en effet de la civettone, un composé chimique odorant issu autrefois des glandes de rongeurs, les civettes, mais fabriqué synthétiquement aujourd'hui. Et cette odeur rend les félins, dont les tigres, complètement dingues. Ils se roulent autour et reniflent aux alentours pendant plusieurs minutes. L'idée est donc d'attirer T1 vers l'un des pièges, de la repérer par caméra, de l'encercler rapidement et de lui tirer une flèche anesthésiante.

Car les juges de la Cour suprême ont tranché dans un litige qui opposait ceux qui voulaient tuer l'animal à ceux qui voulaient lui sauver la vie. Ils ont décidé qu'il fallait tout mettre en oeuvre pour capturer la tigresse et l'enfermer à vie dans un refuge animalier ou un zoo. Si l'on n'y parvient pas et qu'elle s'enfuit, alors un tireur d'élite pourra la tuer. (Le Matin)