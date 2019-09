Des militants écologistes prévoyaient d'utiliser des drones à proximité de l'aéroport londonien d'Heathrow vendredi à l'aube, espérant interrompre le trafic aérien de la plateforme la plus fréquentée d'Europe, mais les premiers vols en provenance d'Asie ont pu atterrir normalement, peu après l'ouverture de l'aéroport à 05h30 (heure locale, 06h30 en Suisse).

Sur Twitter, les militants d'«Heathrow pause» ont affirmé que des brouilleurs ont été utilisés pour contrer leur plan. La police londonienne s'est refusée à tout commentaire à cet égard.

Peu avant 08h00, deux hommes ont été arrêtés à proximité de l'aéroport, a annoncé la police londonienne. Cinq des leaders de l'organisation - trois hommes et deux femmes - avaient déjà été arrêtés jeudi «pour suspicion de complot en vue de commettre une nuisance publique».

Les pistes d'Heathrow sont «pleinement opérationnelles», a déclaré une porte-parole de l'aéroport, indiquant que la plateforme continue de travailler avec les autorités «pour que nos passagers puissent voyager en toute sécurité». «Nous sommes d'accord sur la nécessité d'agir contre le réchauffement climatique, mais une manifestation illégale conçue avec l'intention de perturber des milliers de personnes n'est pas la réponse», a-t-elle ajouté.

Contre l'extension de l'aéroport

Baptisé «Heathrow Pause», le projet réunit des activistes engagés contre le réchauffement climatique qui se présentent comme indépendants. Ils jugent que cette action, contraire à la loi, est «nécessaire» afin que le gouvernement agisse rapidement «contre le réchauffement climatique et l'urgence écologique».

Les militants entendent aussi mettre en lumière l'incompatibilité de l'extension de Heathrow, le plus grand aéroport d'Europe, avec les engagements du gouvernement britannique d'arriver à un bilan net d'émission de CO2 nul en 2050. L'aéroport, qui a vu passer 80 millions de voyageurs en 2018, prévoit de construire à partir de 2021 une troisième piste, qui sera opérationnelle pour 2026. Son ambition est à terme d'accueillir 130 millions de passagers par an.

Leur plan consistait à faire voler dès l'aube des drones miniatures à hauteur d'homme en se relayant, dans l'espoir de faire fermer l'aéroport pendant cinq jours. Mais ils ont dû modifier leurs projets au dernier moment après que la police a arrêté cinq leaders de l'organisation jeudi, trois hommes et deux femmes, «pour suspicion de complot en vue de commettre une nuisance publique».

5 people have now been arrested before a drone has flown, we are not yet sure of the charges. The Heathrow Pause action will carry on exactly as planned, peacefully and non-violently, regardless of today’s events. We thank everyone for their support. #HeathrowPause ????????????????