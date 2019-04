La partie de chasse a mal tourné mardi 2 avril pour un braconnier venu chasser illégalement le rhinocéros dans le parc national Kruger, la plus grande réserve animalière d'Afrique du Sud. L'homme dont la nationalité n'a pas été révélée, a trouvé la mort après avoir été écrasé par un éléphant, annonce le parc dans un communiqué.

Après avoir été avertie par ses complices, la famille du chasseur a alerté l'administration du parc qui a envoyé des équipes à la recherche du corps. Les investigations ont permis de retrouver les restes du braconnier en fin de semaine. Il avait été entre-temps dévoré par des lions, les secours ne retrouvant qu'un crâne et un pantalon.

Regrets et avertissements

Dans le communiqué, le directeur de la réserve, Glen Philipps, a présenté ses condoléances aux proches du défunt. «Entrer dans le parc illégalement n'est pas sage. Cela comporte de nombreux dangers et cet incident en est la preuve. C'est très triste de voir les filles de la victime pleurer la perte de leur père, et pire encore de ne pouvoir récupérer que très peu de ses restes.»

Une enquête a été ouverte par la police locale, qui a déjà arrêté quatre complices et saisi deux fusils de chasse.

