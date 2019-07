Le narcotrafiquant mexicain Joaquin Guzman, alias «El Chapo», a été transféré vendredi dans une prison haute sécurité du Colorado, où il devrait passer le restant de ses jours après sa condamnation à perpétuité mercredi.

L'avocat d'El Chapo, Jeffrey Lichtman, avait demandé et obtenu du juge Brian Cogan que son client soit maintenu 60 jours de plus dans le centre de détention où il se trouvait depuis son extradition, en janvier 2017, le temps d'interjeter formellement appel de sa condamnation.

Mais l'administration pénitentiaire américaine a finalement décidé de son transfert dès vendredi, annoncé par le bureau fédéral des prisons (BOP). El Chapo a intégré l'Administrative Maximum Facility, plus communément appelée ADX, une prison située au milieu de nulle part, à Florence, dans le Colorado.

«Une version aseptisée de l'enfer»

Surnommée l'«Alcatraz des Rocheuses», la prison est considérée comme la plus sûre des Etats-Unis et abrite plusieurs détenus célèbres comme Terry Nichols (complice dans l'attentat d'Oklahoma City) ou le Français Zacarias Moussaoui, qui a participé à la préparation des attentats du 11-Septembre. «Une version aseptisée de l'enfer», titrait l'émission «60 Minutes» de la chaîne CBS en 2007.

