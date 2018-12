La sénatrice démocrate Elizabeth Warren a annoncé mardi avoir l'intention de briguer l'investiture démocrate pour l'élection présidentielle de 2020 aux Etats-Unis. Elue du Massachusetts, elle se situe à l'aile gauche du Parti démocrate.

Dans une vidéo diffusée lundi, elle détaille ses ambitions pour les Etats-Unis qui doivent, selon elle, être une terre d'opportunités pour tous et pas seulement pour les plus aisés. «C'est l'Amérique pour laquelle je me bats. Et c'est la raison pour laquelle je lance aujourd'hui un comité exploratoire pour la présidence», a-t-elle dit.

Every person in America should be able to work hard, play by the same set of rules, & take care of themselves & the people they love. That’s what I’m fighting for, & that’s why I’m launching an exploratory committee for president. I need you with me: https://t.co/BNl2I1m8OX pic.twitter.com/uXXtp94EvY