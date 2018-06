Une responsable du service adoption en Normandie, dans le nord-ouest de la France, a été relevée mercredi de ses fonctions «à titre conservatoire», ont annoncé les autorités locales, à la suite de propos «discriminatoires» envers les homosexuels tenus par la fonctionnaire.

Cette dernière, Pascale Lemare, avait estimé lors d'un entretien avec une radio, qu'un couple homosexuel correspondait moins aux critères requis pour l'adoption d'un bébé en bonne santé qu'un couple hétérosexuel, provoquant de vives réactions et la saisine du Défenseur des droits afin que celui-ci enquête sur les pratiques du service de l'adoption du département.

Est-ce «a priori compliqué» pour un couple homosexuel d'adopter «un bébé qui va bien, de trois mois» ? A cette question d'une radio locale, Pascale Lemare, responsable du service adoption au département, a répondu qu'il «y aura des parents qui correspondent davantage aux critères requis». «Et donc pas un couple homosexuel? », l'a interrogé la journaliste dans un entretien disponible sur le site de la radio France Bleu. «Ben non», a confirmé Mme Lemare. Selon elle, les couples de même sexe sont «un peu atypiques, si on peut dire, par rapport à la norme sociale et à la norme biologique», et «donc si leur projet supporte des profils d'enfants atypiques (...), si les couples homosexuels ont des attentes ouvertes, ils peuvent très bien adopter un enfant».

«Je ne soupçonne nullement la moindre discrimination» de la part du Département, a déclaré de son côté la préfète de Normandie (représentante locale de l'État) Fabienne Buccio, interrogée par la presse sur cette affaire mercredi matin, avant l'annonce de cette sanction.

Mme Buccio a jugé «d'un autre temps» ces propos qui ont «entraîné des réactions justifiées». Interrogée sur les témoignages de couples homosexuels dont a fait état la radio, France Bleu, laissant entendre que la politique de Département était discriminatoire, Mme Buccio a appelé à être «prudent»: «il y a toujours des gens pour lesquels le dossier est accepté, d'autres pour lesquels on refuse, avec de bonnes raisons de le faire et derrière, cela peut être interprété différemment».

Selon @afpfr , la responsable du Service adoption de Seine-Maritime vient d'être relevée de ses fonctions. Nous saluons cette décision du Département de @seinemaritime qui sanctionne une discrimination fondée sur l'orientation sexuelle. — ADFH (@homoparentalite) June 20, 2018

Le président du conseil départemental Pascal Martin a, lui, à nouveau condamné «très fermement les propos discriminatoires (de la fonctionnaire ndlr) qui ne reflètent en rien la politique départementale», mercredi dans un communiqué, qui rappelle qu'un audit externe du service concerné a été demandé. (afp/Le Matin)