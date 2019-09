Plusieurs particuliers interloqués ont filmé une femme se baladant avec un cheval miniature dans l’aéroport de Chicago. Et l’animal ne s’est pas arrêté à la porte d’embarquement, il a aussi été photographié à bord d’un avion, un vol American Airlines reliant Chicago à Omaha, dans Nebraska.

Les images ont beaucoup circulé sur les réseaux sociaux. Et si elles sont surprenantes et sympathiques, beaucoup se sont étonné qu’on puisse embarquer avec un cheval, même de taille réduite. Un chat, d’accord. Un chien, s’il n’est pas trop gros, d’accord. Mais un cheval?

Il se nomme Flirty

Vérifications faites, l’animal se nomme Flirty. Et c’est un minicheval d’assistance – assistance pour personnes handicapées, assistance émotionnelle. En fait il existe de plus en plus de ces chevaux miniatures d’aide aux États-Unis. Or il y a deux semaines à peine, le Département des Transports des a justement officiellement fait le point sur la question de la non-discrimination basée sur le handicap à bord des avions.

«Nous concentrerons nos efforts de contrôle pour garantir que les animaux d’assistance les plus couramment utilisés (chiens, chats et chevaux miniatures) soient acceptés pour le transport en tant qu’animaux d’assistance», précise ce texte.

Embarquement sans frais

Il s’agit cependant d’un guide qui n’a pas force d’obligation: aux États-Unis, chaque compagnie reste maîtresse de quel animal elle accepte ou pas.

«The Independent» a joint un porte-parole d’American Airlines pour le cas particulier de Flirty. «Ce cheval miniature était un animal de service dressé, de ceux qu’American Airlines accepte à son bord après une évaluation au cas par cas», a-t-il indiqué. Et de préciser: «Nous reconnaissons le rôle important que les chiens d’assistance, les chats et les chevaux miniatures entraînés peuvent jouer dans la vie des personnes handicapées et ils sont les bienvenus en cabine, sans frais, s’ils répondent aux exigences.» Tant mieux pour Flirty.

D'autres images prouvent qu'il aime aussi les voitures...