«La règle du hors-jeu, le système en 4-4-2 ou les milieux récupérateurs, ce n’est guère son truc», s’amuse «Le Parisien», qui relate qu’une femme de Seine-et-Marne admettant ne pas connaître grand-chose au foot vient pourtant de toucher un gros pactole. Et ce grâce à une «technique» originale voire franchement vexante: «Je joue l’inverse des pronostics de mon père et de mon mari qui sont fans de foot et jouent régulièrement au Loto Foot ensemble», a-t-elle expliqué.

Il ne faut pas toujours se fier aux experts, «ou du moins ceux qui croient l’être», tacle le quotidien français. Son mari et son père ont donc joué à Parions Sport Loto Foot, de la Française des Jeux. Ils ont effectué 14 pronostics pour des matches des championnats français, italiens et anglais.

«Grâce à son esprit de contradiction»

L’épouse et fille de ces deux fins connaisseurs a ensuite également joué mais en transformant les victoires et défaites, les défaites en victoires et en agrémentant le tout de quelques matches nuls bien sentis. Résultat: quatorze pronostics exacts.

Le lundi 13 janvier elle a découvert les verdicts des matches du week-end et a réalisé qu’elle «allait empocher une somme astronomique grâce à son esprit de contradiction et sa tactique imparable», écrit «Le Parisien».

Le montant exact du pactole qui avait été enregistré dans un tabac d’Annet-sur-Marne est de 593 393 euros et 70 centimes. Soit quelque 635 000 francs.

«Le Parisien» ajoute qu’il y a quelques années, la chanceuse avait déjà empoché 40 000 euros en faisant le strict opposé de son époux et de son papa.

