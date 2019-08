Jeudi 22 août dernier, le programme matinal de la chaîne KOCO, une antenne d'ABC dans l'Oklahoma, se déroulait comme à son habitude. Les présentateurs des infos, la blonde Alex Housden et le noir Jason Hackett, qui forment un duo depuis longtemps, commentent à un moment les images d'un bébé gorille du zoo d'Oklahoma City, rapporte le «Huffington Post». Et Alex Housden de sortir tout à coup en direct à son collègue: «Il te ressemble un peu»!

Le lendemain matin, on retrouve le même duo assis sur un canapé, mais Alex Housden est en pleurs. En serrant le bras de Jason, elle s'excuse platement: «J'ai dit hier quelque chose qui était inconsidéré, inapproprié et j'ai blessé des gens. Je veux que vous sachiez que je comprends à quel point je vous ai blessé dans le public et à quel point je t'ai blessé, toi», dit-elle à son collègue, qui la regarde d'un air sévère. Après avoir insisté sur le fait qu'il était son meilleur ami et combien elle aimait sa communauté, elle a laissé la parole à l'offensé.

Attention aux mots!

Celui-ci dit alors qu'il accepte ses excuses, qu'il l'aime beaucoup, mais il précise: «Ce qu'a dit Alex hier était mal, cela m'a blessé profondément et beaucoup d'entre vous dans notre communauté». Puis il ajoute que, pour eux qui manient les mots tous les jours, ceux-ci sont importants. «Il faut trouver un moyen de remplacer ces mots qui heurtent, ces mots qui blessent profondément par des mots d'amour».

White TV anchor Alex Housden apologizes on air for saying her black KOCO TV co-anchor, Jason Hackett, looks like a gorilla at the Oklahoma City Zoo.pic.twitter.com/4N1BBs8o4K — Keith Boykin (@keithboykin) August 27, 2019

Le président de la chaîne a déclaré ensuite qu'il n'avait aucun commentaire à faire sur cet incident malheureux. Mais de nombreuses personnes qui ont réagi sur les réseaux sociaux trouvent les excuses de la présentatrice insuffisantes et demandent son licenciement.