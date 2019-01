Tous les responsables politiques allemands, à commencer par la chancelière Angela Merkel, ont condamné mardi le passage à tabac lundi soir de Frank Magnitz, le chef de l'Alternative pour l'Allemagne (AfD) à Brême. L'élu d'extrême droite a été sauvagement attaqué par trois personnes encapuchonnées. Mais l'homme ne blâme pas l'extrême gauche, soupçonnée par beaucoup dans son parti, d'être à l'origine de cette agression.

«C'est peu probable, mais il pourrait s'agir d'un vol», confie-t-il dans le journal allemand Bild mercredi. Le politicien, qui vit avec une femme d'origine turque et qui a six enfants, affirme encore avoir reçu plusieurs fois des menaces, sans que celles-ci se concrétisent.

Prügel-Überfall abends in Bremen - AfD-Politiker Magnitz kann sich an nichts mehr erinnern https://t.co/S8F2Q693kM — BILD (@BILD) 8 janvier 2019

L'AfD a diffusé mardi une photo du député d'extrême droite allongé sur un lit d'hôpital. On le voit le visage ensanglanté et tuméfié, avec une longue et profonde entaille sur le front. Son œil droit est fermé. Il affirme ne se souvenir de rien de son agression.

Ein feiger Mordanschlag auf einen Bundestagsabgeordneten ist immer auch ein direkter Anschlag auf unsere freiheitlich demokratische Grundordnung. Von welchen politischen Kräften dieser Mordversuch ausging, erklärt schon die Auswahl des Opfers: @Frank_Magnitz @AfDimBundestag @AfD pic.twitter.com/OQ5KO8S7zh — Frank Pasemann, MdB ???????? (@Frank_Pasemann) 8 janvier 2019

Bonne nouvelle toutefois pour Frank Magnitz: ses blessures physiques vont guérir complètement. «Les médecins m'ont prescrit un repos absolu au lit. Toute la moitié gauche de mon corps me fait atrocement mal, mais j'ai des médicaments contre la douleur», explique-t-il au journal.

Par contre, il risque de ne pas s'en sortir indemne psychiquement. «Je suis en sécurité ici, à l'hôpital. Mais je ne sais pas ce que ce sera quand je sortirai pour la première fois lorsqu'il fera sombre», confie-t-il. «Quoi qu'il en soit, mon comportement en public va changer et je serai plus prudent à l'avenir.»

Dans un communiqué, la police a expliqué mardi que Frank Magnitz avait bel et bien été attaqué par trois personnes. Elle a toutefois assuré qu'après examen d'une vidéo de surveillance, elle excluait l'utilisation d'un objet contondant par les agresseurs alors que l'AfD avait affirmé que la victime avait été frappée avec une «barre de bois jusqu'à l'inconscience». (nxp)