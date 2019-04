Chaque année en Égypte, le mois du ramadan est l'occasion pour la population de passer des heures devant sa télévision pour découvrir un raz-de-marée de mini-séries, produites pour l'occasion. Il peut y en avoir jusqu'à 30, des mélodrames, des polars ou des aventures historiques, réunissant les plus grands acteurs du pays. Mais en 2019, ce nombre ne devrait pas dépasser les 12 ou 15. Une baisse qui pourrait s'expliquer par l'explosion des budgets et des salaires des stars, mais le «New York Times» a une autre version.

La majorité des mini-séries agendées pour ce mois de mai 2019 (période du ramadan) sont cette année produites par Synergy, une société liée au groupe de presse Egyptian Media Group (EMG), lui-même financé par... le Service de renseignement général égyptien. Cela marque une nouvelle étape dans la tentative de prise de contrôle des médias et de la production artistique par le régime du général Sissi.

Après avoir destitué en 2013 le président Mohamed Morsi, élu démocratiquement sous l'étiquette des Frères musulmans à la suite du Printemps arabe, le général Sissi a d'abord bénéficié d'un soutien médiatique et populaire. Puis il s'est mis de plus en plus à influencer le contenu des journaux avant carrément d'en prendre le contrôle en rachetant plusieurs groupes de presse, rappelait l'an dernier France 24.

Rééduquer le public

Visiblement, aujourd'hui, contrôler l'information ne suffit plus au gouvernement égyptien, il lui faut aussi dicter le contenu des fictions. «Pour Sissi, il ne s'agit pas uniquement de politique ou de pouvoir», a déclaré Ezzedine Choukri Fishere, écrivain et ancien diplomate dont les romans ont été adaptés dans des feuilletons télévisés et dont les propos sont rapportés par le «New York Times». «Il veut rééduquer le public égyptien.»

Le général a fait une première allusion à ce sujet en 2017, regrettant les valeurs positives qui étaient inculquées dans les anciennes émissions de télé produites par l'État. Puis, des membres du gouvernement sont allés plus loin en regrettant le contenu des séries diffusées pendant le ramadan, déclarant qu'ils allaient remédier à cela, explique le site Mada Masr. Un Comité sur les fictions a été mis en place au sein de l'appareil de surveillance des médias.

Gloire à l'armée

Cette politique a d'abord eu pour conséquence la disparition de plusieurs séries populaires qui soit n'ont plus été diffusées du tout, soit uniquement dans d'autres pays (car l'Égypte vend bon nombre de ses productions à l'étranger). Puis, selon un réalisateur cité par le «New York Times», les scénaristes ont reçu de nouvelles directives: glorifier l'armée, critiquer les Frères musulmans et inculquer aux jeunes des valeurs telle que l'obéissance aux aînés. Car il est également important pour le régime de tenter de canaliser la jeunesse afin d'éviter la réapparition d'un mouvement semblable à celui qui a conduit au Printemps arabe en 2011.

Deux célèbres acteurs égyptiens, Khaled Abul Naga et Amr Waked (ce dernier a notamment joué dans le film «Syriana» avec George Clooney), favorables à la révolution de 2011, viennent d'être exclus fin mars du syndicat des acteurs du pays pour haute trahison. On leur reproche d'avoir, devant une commission du Congrès américain, critiqué le projet de modification de la Constitution égyptienne par le général Sissi qui lui permettrait de rester au pouvoir jusqu'en 2034.

Mada Masr raconte en outre que les interventions des militaires sur les plateaux de tournage sont de plus en plus fréquentes. Puis, l'Etat ayant cette année le quasi monopole des mini-séries qui vont sortir pendant le ramadan, de nombreux producteurs sont sans emploi et les acteurs qui ne se plient pas aux règles risquent de ne pas retrouver de rôles.

Cette baisse drastique du nombre de séries lors du ramadan (qui pourraient être remplacées à l'antenne par des débats et des jeux) pourrait faire que, pour la première fois de son histoire, l'Égypte en produise moins que le Liban, la Syrie et le Koweït, qui en sortent entre 10 et 20 en moyenne à chaque ramadan. (Le Matin)