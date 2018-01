Le nord-est des Etats-Unis est paralysé vendredi par de fortes chutes de neige et une tempête polaire. Elle a privé d'électricité des dizaines de milliers de personnes et fortement perturbé le trafic aérien.

Dix-sept décès ont au total été attribués aux conditions climatiques de ces derniers jours, dont trois dans des accidents de la circulation en Caroline du Nord, et trois autres au Texas en raison du froid.

De Baltimore à Caribou (Maine), les secours s'emploient à dégager la glace et la neige par une température glaciale. Selon les services météorologiques, le mercure tombera jusqu'à -40°C dans certaines régions.

Plusieurs lignes électriques ont été endommagées et environ 31'000 foyers et entreprises étaient encore privés d'électricité vendredi matin, contre 80'000 la veille.

Des milliers de vols ont été annulés, notamment à New York dont les deux principaux aéroports, John Fitzgerald Kennedy et LaGuardia, ont dû temporairement fermer leurs pistes, tandis que la garde nationale a été appelée en renfort pour venir en aide aux naufragés de la route.

Alerte au blizzard

La quantité de neige est telle que les rues de Manhattan n'ont pu être dégagées, ce qui fait craindre aux autorités qu'elle ne se transforme en verglas après le passage de la tempête polaire, les températures déjà basses continuant à chuter.

Tourists make the most of the snow in New York, where a storm warning has been triggered and up to a foot (30.5 centimeters) of snow is expected pic.twitter.com/BcQi9uMv60

La plupart des écoles de la région de Boston, où sont déjà tombés près de 30 cm de neige, resteront fermées jusqu'après le week-end, tandis que des déneigeuses et des camions de salage ont été prépositionnés le long des principaux axes.

L'alerte au blizzard, qui souffle à plus de 110 km/h, concerne toute la côte atlantique des Etats-Unis entre la Caroline du Nord au sud et le Maine au nord.

Chute d'iguane

Le froid a également touché des Etats du Sud-Est habitués au soleil et aux palmiers: en Floride, qui avait déjà connu la semaine dernière ses premiers flocons depuis 30 ans, il pleuvait même des iguanes, congelés par le froid: un journaliste du Palm Beach Post a ainsi diffusé jeudi une photo d'un iguane vert, congelé, les pattes en l'air au bord de la piscine dans son jardin.

Iguanas in Florida froze and fell from trees due to cold weather on Thursday morning.



Luckily, they had warmed up enough by the evening that they were able to scurry back into the trees safely. pic.twitter.com/cP4x2QIXmo