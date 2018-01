«Réunions d'urgence»

L'ambassadrice américaine à l'ONU Nikki Haley a demandé mardi des «réunions d'urgence du Conseil de sécurité à New York et du Conseil des droits de l'Homme à Genève».



«Nous ne devons pas être silencieux. Le peuple d'Iran réclame sa liberté», a ajouté la diplomate américaine, sans pouvoir dire quand pourraient se tenir ces deux réunions.



L'ambassadrice américaine, qui a rang de ministre aux Etats-Unis, a aussi rejeté avec force les affirmations des dirigeants iraniens, accusant des pays étrangers d'être derrière les manifestations qui secouent le pays depuis plusieurs jours.



«Nous savons tous que c'est archi-faux. Les manifestations sont complètement spontanées» et «il y en a pratiquement dans toutes les villes d'Iran», a assuré Nikki Haley.



«Les libertés inscrites dans la Charte des Nations unies sont attaquées en Iran» et «la communauté internationale a un rôle à jouer» à ce sujet, a-t-elle aussi affirmé, en justifiant sa demande de réunions d'urgence à l'ONU.