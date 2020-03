Le premier ministre français Édouard Philippe était mardi soir l’invité du «20 heures» de France 2. Depuis Matignon, il a répondu à plusieurs questions de Français en lien avec les mesures de lutte contre l’épidémie de coronavirus. Une séquence a été particulièrement poignante.

Question d’une téléspectatrice: «Un ami est décédé il y a 48 heures. Avons-nous le droit de nous rendre à son enterrement?» L’air grave, le premier ministre a pris quelques secondes avant de répondre. Puis a prévenu que ce qu’il allait dire est «terrible à entendre» pour cette Française en deuil prénommée Gaelle.

«Une grande dureté»

«Je me dois d’être à la hauteur des fonctions que j’occupe et donc répondre non», a-t-il enchaîné. «Nous devons au maximum limiter les déplacements et même dans cette circonstance, et j’ai bien conscience de dire quelque chose d’une très grande dureté, nous ne devons pas déroger à la règle qui a été fixée.»

Puis Édouard Philippe a conclu: «Je le dis avec une grande tristesse, mais aussi avec une grande détermination.»

Interdiction de se rendre aux funérailles d’un ami… De nombreux médias français sont revenus sur cette séquence choc et ont précisé la réponse du premier ministre. Un décret pris dimanche en France interdit tout rassemblement de plus de 20 personnes au sein des lieux de culte. Des enterrements ont donc lieu. Mais «nous demandons aux proches d'être le moins nombreux possibles », a spécifié la Conférence des évêques de France. En clair les funérailles sont limitées à un cercle de proches très restreint.

Qu’en est-il en Suisse sur cette douloureuse question? La réponse se trouve dans l’Ordonnance 2 COVID-19 adoptée lundi par le conseil fédéral. Il y est précisé que les inhumations doivent désormais se tenir «dans le cercle familial restreint». Des enfants, parents, frères ou soeurs d’un défunt qui doivent en outre respecter les consignes d’éloignement malgré les circonstances.

