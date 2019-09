Voilà longtemps que les activistes luttant dans l'archipel contre les puissants intérêts des groupes miniers, forestiers ou fruitiers s'exposent à des représailles parfois sanglantes. Mais la situation s'est détériorée ces dernières années, déplore l'ONG Global Witness depuis que Rodrigo Duterte dirige le pays.

En juillet, l'ONG avait déjà indiqué qu'avec 30 meurtres en 2018, l'archipel avait été l'an passé le pays de loin le plus dangereux pour ces militants et leaders autochtones, une première depuis 2012 et le début des rapports annuels publiés par Global Witness.

«Depuis que le président Duterte est arrivé au pouvoir, il y a eu une augmentation énorme des meurtres de défenseurs des droits fonciers et de l'environnement, y compris de militants indigènes», a déclaré à l'AFP Ben Leather, un responsable de Global Witness.

Au total, 113 homicides ont été enregistrés depuis l'arrivée au pouvoir de Rodrigo Duterte mi-2016, alors que 65 meurtres avaient été dénombrés au cours des trois années précédentes.

Langage ordurier

«La rhétorique agressive du président contre les militants, ajoutée au climat de violence et d'impunité attisé par sa guerre contre la drogue, n'ont fait qu'aggraver les choses», a ajouté M. Leather.

Rodrigo Duterte était arrivé au pouvoir en 2016 sur la promesse d'éradiquer le trafic de drogue en faisant abattre des dizaines de milliers de trafiquants et toxicomanes présumés. Il avait dit que les poissons de la baie de Manille s'engraisseraient sur leurs cadavres.

Selon le gouvernement, plus de 5500 personnes accusées d'être des dealers ou des toxicomanes ont été tuées par les policiers mais les ONG estiment qu'il faut multiplier ce chiffre par quatre.

Le président, qui est connu pour son franc-parler et son langage ordurier, n'hésite pas à menacer ses adversaires. Lors d'une conférence de presse en 2017, il avait menacé de bombarder des écoles communautaires de communautés autochtones, en les accusant d'orienter les élèves vers la rébellion communiste, selon Global Witness.

«La violente guerre contre la drogue du président a créé une culture d'impunité et de peur, tendant à légitimer le recours à la violence par les puissances politiques et économiques», peut-on lire dans le rapport, qui cite une série de meurtres répertoriés depuis 2016. (ats/nxp)