Le président turc Recep Tayyip Erdogan a prévenu samedi son homologue russe Vladimir Poutine que l'accord d'Astana visant à endiguer le conflit syrien pourrait être annulé si les troupes de Damas attaquaient Idlib. Des milliers de rebelles y sont retranchés.

Les deux chefs d'Etat se sont entretenus au téléphone quelques jours après l'entrée de l'armée de Damas dans la ville de Deraa, dans le sud-ouest du pays, a-t-on appris de source turque. Le président turc a dit redouter que des mauvais traitements ne soient infligés aux civils de Deraa.

«Le président Erdogan a souligné (...) que si la province d'Idlib était visée de la même manière que Deraa, l'accord d'Astana pourrait être complètement vidé de sa substance», a expliqué la source.

«Développements négatifs»

Soutenues par la Russie et l'Iran, les forces du régime du président syrien Bachar el-Assad ont reconquis une grande partie du pays, mais les rebelles contrôlent toujours Idlib, dans le nord-ouest, tandis que des milices turques tiennent un vaste territoire à l'est.

Conformément à l'accord conclu l'année dernière à Astana, Ankara a érigé plusieurs postes d'observation dans la province d'Idlib, afin de réduire le risque d'escalade des combats entre les insurgés et les forces de Damas.

Pour le président Erdogan, il est primordial d'éviter des «développements négatifs» à Idlib et encourager les différentes factions rebelles à se rendre les 30 et 31 juillet à Astana où se tiendra une nouvelle conférence sur le conflit syrien, a dit la source. Le Kremlin a confirmé la tenue de l'entretien et a indiqué que les deux hommes avaient discuté des efforts en vue de résoudre le conflit. (ats/nxp)