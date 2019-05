Un Israélien a été tué dimanche par une roquette tirée de la bande de Gaza vers l'Etat hébreu, visé samedi par quelque 250 roquettes, ont annoncé dimanche la police et des médias. La riposte israélienne a fait au moins quatre morts palestiniens.

L'Israélien de 58 ans est mort à Ashkelon après qu'une roquette tirée depuis l'enclave palestinienne, toute proche, a touché sa maison, selon des médias israéliens. Il est décédé de ses blessures après avoir été transféré à l'hôpital, a précisé la police.

Moshe Agadi, a 60 years old man killed in Ashkelon when a rocket from #Gaza hit his home.

????#IsraelUnderFire pic.twitter.com/rgOpO6R22a — StandWithUs (@StandWithUs) May 5, 2019

Depuis samedi matin, environ 250 roquettes ont été tirées par des combattants palestiniens vers les localités du sud et du centre d'Israël. Plusieurs dizaines de tirs ont été interceptés par le système de défense antimissiles, a indiqué l'armée, précisant que 70% des roquettes étaient tombées sur des zones inhabitées.

Une Israélienne de 80 ans a été grièvement touchée par des éclats à Kyriat Gat et un Israélien de 50 ans a été blessé à Ashkelon, selon la police.

120 positions palestiniennes ciblées

Dans les dizaines de raids israéliens de représailles, quatre Palestiniens ont été tués et 40 blessés selon le ministère de la santé relevant du Hamas. Parmi eux, une fillette de 14 mois et sa mère enceinte ont péri lors d'un raid qui a touché leur maison à Gaza, selon cette source et des proches. Une soeur de la fillette a été grièvement blessée.

En réponse aux 250 roquettes tirées sur Israël depuis Gaza, nous avons frappé un QG du Hamas. Dans ce bâtiment, le Hamas organisait des attaques terroristes et transférait de l'argent, des fournitures et la logistique pour tuer des Israéliens. Nous l'avons détruit. pic.twitter.com/kP1EEu7KYy — Tsahal (@Tsahal_IDF) May 4, 2019

L'armée israélienne a contesté cette version des faits. Un des porte-parole militaires, s'exprimant en arabe sur Twitter, a suggéré que la mort de la mère et celle de son enfant étaient peut-être le résultat d'un tir palestinien, sans donner davantage de détails.

L'aviation israélienne a ciblé 120 positions du Hamas et du Djihad islamique, dont de nombreuses bases et un tunnel du Djihad islamique destiné à mener des attaques en territoire israélien, selon des sources militaires. Le Djihad islamique, allié du Hamas à Gaza, a revendiqué le lancement d'une partie des roquettes et s'est dit prêt à poursuivre les tirs.

????FLASH???????? : Plus de 250 roquettes ont été tirées aujourd'hui de la Bande de #Gaza vers l'#Israel. Un raid de l'armée israélienne a entraîné la mort de quatre #palestiniens. Un nouveau conflit d'une extrême violence se fait craindre. #IsraelUnderFire #Palestinian pic.twitter.com/QwTxt13Wzj — La Plume Libre (@LPLdirect) May 4, 2019

(afp/nxp)