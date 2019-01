Le ministre britannique des Affaires étrangères, Jeremy Hunt, a mis en garde Moscou vendredi contre un «jeu d'échecs diplomatique» après l'inculpation pour «espionnage» de l'ex-Marine Paul Whelan, qui possède la double nationalité américaine et britannique.

«Nous n'acceptons pas que des personnes soient utilisées dans un jeu d'échecs diplomatique», a déclaré M. Hunt sur la BBC.

