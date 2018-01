Face au Congrès réuni au grand complet, le président des Etats-Unis Donald Trump déclinera mardi soir sa vision d'une Amérique «sûre, forte et fière», mettant en avant la bonne santé de l'économie et les records de Wall Street.

Dans la lignée d'un discours à Davos à la tonalité résolument pragmatique, le locataire de la Maison Blanche, coutumier des attaques personnelles et des sorties vindicatives, devrait s'efforcer d'adopter un ton plutôt conciliant, voire rassembleur.

«Je veux faire en sorte que notre pays dépasse les profondes divisions qui le minent depuis de très nombreuses années», a affirmé, quelques heures avant son allocution, le président septuagénaire, régulièrement accusé d'attiser les tensions par son goût de la provocation et sa rhétorique enflammée.

«Il va parler au pays tout entier, pas seulement à ceux qui ont voté pour lui», assurait de son côté Raj Shah, porte-parole de la Maison Blanche.

En toile de fond de cette allocution, prévue à 21H00 (02H00 GMT) dans l'hémicycle de la Chambre des représentants, se dresse l'enquête russe qui fait peser une ombre menaçante sur la présidence de l'homme d'affaires de New York.

Plus d'effet «mobilisateur»

Symboliquement, même si ce rendez-vous annuel très prisé du tout-Washington a perdu son effet «mobilisateur» de jadis, il reste le meilleur moment qui soit pour prendre de la hauteur. Politiquement, Donald Trump, au plus bas dans les sondages dans un pays profondément divisé, a besoin d'esquisser des pistes de compromis avec les démocrates s'il veut étoffer son bilan législatif.

Au-delà de la mise en avant de chiffres de croissance encourageants (2,3% en 2017 contre 1,5% en 2016), le président républicain, chantre de la dérégulation, n'a de cesse de souligner, tweets après tweets, que la Bourse bat records sur records.

Our economy is better than it has been in many decades. Businesses are coming back to America like never before. Chrysler, as an example, is leaving Mexico and coming back to the USA. Unemployment is nearing record lows. We are on the right track!