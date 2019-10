Pour la première fois, le poisson à tête de serpent a été repéré dans l'Etat de Géorgie, aux Etats-Unis. Une découverte qui a immédiatement fait réagir le département des Ressources naturelles, qui dans un communiqué laconique, a mis en garde la population:

«Si vous trouvez le poisson à tête de serpent en Géorgie, tuez-le immédiatement et contactez l’office régional du département des Ressources naturelles».

If you find a northern snakehead in Georgia, kill it immediately and contact a DNR Regional Office. https://t.co/dbxWM0gaZQ