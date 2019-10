Les militants du mouvement écologiste Extinction Rebellion (XR), qui occupent depuis lundi un pont et une place du centre de Paris, bloquaient jeudi la rue de Rivoli, une des principales artères de la capitale, ont constaté des journalistes de l'AFP.

«Nous sommes les défenses de l'éléphant»

«Pour la vie, on prend Rivoli», scandent les quelques dizaines de manifestants qui se sont installés sur la chaussée à plusieurs points d'accès de cet axe majeur de la capitale désormais privé de voitures sur une partie de sa longueur.

«Libérez les cyclistes enfermés dans des voitures» ou «Nous sommes les défenses de l'éléphant», chantent des participants qui ont placé des squelettes en plastique sur un passage piéton pour barrer symboliquement le passage.

Looks like the Paris #extinctionrebellion is spreading out. Another road block in front of Hôtel de Ville on Rue de Rivoli. pic.twitter.com/NmzeKbt6X8