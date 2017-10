Des Britanniques ont écopé de peines de prison ferme pour avoir réclamé un dédommagement auprès d'un tour-opérateur, prétextant de fausses intoxications alimentaires pendant des vacances, une pratique qui s'est largement répandue dans le pays ces dernières années.

Un tribunal de Liverpool a condamné Deborah Briton, 53 ans, et son compagnon Paul Robert, 43 ans, à respectivement 9 et 15 mois de prison, après qu'ils eurent reconnu les faits de fraudes pour lesquels la compagnie de voyage Thomas Cook avait porté plainte.

Le couple avait initialement réclamé une compensation s'élevant à près de 20'000 livres (26'000 francs) pour de prétendus problèmes gastriques les ayant affectés eux et leurs deux enfants lors de vacances à Majorque en 2015 et 2016. «Une imposture totale», a commenté le juge au prononcé de la condamnation, vilipendant l'«avidité» du couple.

Heureux sur les réseaux sociaux

Sur les réseaux sociaux, Deborah Briton et Paul Robert avaient posté «Bien rentrés après deux semaines de rire, de soleil et de fun» en juin 2015, et, en juillet 2016 «De retour après des vacances fantastiques, mon séjour préféré jusqu'à maintenant».

Wirral couple who tried to scam Thomas Cook by falsely claiming their children suffered food poisoning in Majorca are jailed.Paul Roberts got 15 mnths -partner Deborah Briton,9 mnths.Sunk by Facebook posts describing holidays as "sun,laughter and fun" pic.twitter.com/GFwBTt9353