La police australienne a arrêté mardi un homme qui a poignardé une femme en pleine rue du centre de Sydney et poursuivi plusieurs autres personnes aux cris de «Allah Akbar», ont déclaré à l'AFP des témoins de la scène.

La police a confirmé l'arrestation de l'assaillant et indiqué que la victime était dans un état «stable».

Citizen's arrest performed on a man who was carrying a knife in Sydney's CBD. https://t.co/jdxOli2X4a #Sydney #7NEWS https://t.co/B9degZOHyq — 7NEWS Sydney (@7NewsSydney) 13 août 2019

Il n'y a pas a priori d'autre victime à déplorer, a ajouté la police, malgré «plusieurs tentatives par le même criminel d'en poignarder d'autres».

Des images diffusées par des médias australiens montrent l'homme qui saute sur le toit d'une voiture en hurlant «Allah Akbar» («Dieu est le plus grand») en brandissant un couteau tout en criant «Abattez-moi !»

Police day a man has allegedly stabbed a woman in the back in a seemingly unprovoked attack. The woman is currently being treated by paramedics and being taken to hospital. #Sydney https://t.co/5uGGzyJhHq pic.twitter.com/EOvGUHYmeo — Madison Watt (@madison_m_watt) 13 août 2019

La police a également indiqué avoir recueilli plusieurs témoignages rapportant l'utilisation de cette expression mais n'avait pas encore déterminé ses motivations avant de qualifier l'agression.

«A ce stade, il semble que cela (l'agression) ne faisait pas suite à une provocation mais nous restons l'esprit ouvert tandis que nous avançons dans l'enquête», a commenté Gavin Wood un porte-parole de la police.

Témoin de la scène survenue peu après l'heure du déjeuner, Megan Hayley a précisé à l'AFP que l'agresseur d'une vingtaine ou une trentaine d'années, muni d'un énorme couteau de cuisine, avait poursuivi d'autres personnes dans le quartier d'affaires de Sydney après avoir poignardé une femme.

«Cinq ou six personnes se sont lancées à sa poursuite pour tenter de l'arrêter», a-t-elle ajouté, «et ils ont réussi à l'attraper et à le maîtriser».

Stabbing rampage: Suspected attacker arrested after major Sydney CBD police operation | The New Daily https://t.co/BVQwKgycGO — daniel jackson (@dannynoeljackso) 13 août 2019

La police a salué le courage des personnes qui l'avaient maîtrisé, soulignant que ces gens étaient «des héros».

(ats/nxp)