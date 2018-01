Les habitants de Rio de Janeiro ont été dans les premiers du continent à célébrer la nouvelle année. Ils ont été suivis trois heures plus tard par les New-Yorkais.

Par une température de –12 °C, près de 2 millions de personnes ont défié le froid polaire qui s'est abattu sur le nord des États-Unis pour venir assister à la traditionnelle descente de la boule du Nouvel-An sur Times Square, à New York.

