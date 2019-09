Tous les membres d'équipage qui se trouvaient sur le «Conception», un bateau de plongée qui a brûlé en emportant avec lui 34 personnes le 2 septembre au large de la Californie, étaient en train de dormir au moment du drame, affirme un rapport d'enquête préliminaire publié jeudi.

Selon des médias locaux citant des sources au sein de l'enquête, il s'agirait d'un manquement aux règles de sécurité fédérales qui prévoient qu'un marin au moins effectue des rondes régulières pour réagir en cas de danger.

Au total, 33 passagers et un membre d'équipage ont trouvé la mort dans l'incendie du navire de 22 mètres de long, qui a coulé alors que les pompiers tentaient encore de venir à bout des flammes tout près de l'île de Santa Cruz, à une vingtaine de kilomètres de Santa Barbara, son port d'attache. Les corps des 34 victimes ont été repêchés et le navire a été renfloué. L'épave devrait prochainement être placée sur une barge et acheminée dans un lieu tenu secret pour être examinée par des experts.

#BREAKING: First images of the #Conception dive boat after being raised from the ocean floor. NTSB released a preliminary report today saying 6 crew members were asleep when dive boat caught fire, killing 34 people aboard: https://t.co/lIIzHadpcH pic.twitter.com/TjawLCUuIQ — FOX 11 Los Angeles (@FOXLA) September 12, 2019

La cause de l'incendie n'a pas encore été déterminée mais «selon les premiers interrogatoires de trois membres de l'équipage, aucun problème mécanique ou électrique n'avait été signalé», relève le rapport préliminaire publié par l'Agence nationale de la sécurité des transports.

«Au moment du feu, cinq membres d'équipage étaient en train de dormir sur leurs couchettes derrière la timonerie», au-dessus du pont, «et un membre d'équipage dormait dans le dortoir», dans la coque, où se trouvaient également les 33 passagers, explique le rapport.

First images of the #Conception

dive boat after being raised from ocean floor. Today, NTSB released preliminary report saying 6 crew members were asleep when boat caught fire, killing 34 https://t.co/nuirFiwv0G pic.twitter.com/I7YsFOsNDL — KTVU (@KTVU) September 12, 2019

L'un des marins qui dormait dans la timonerie «a été réveillé par un bruit et s'est levé», découvrant des flammes qui s'élevaient à l'arrière du navire depuis les compartiments situés sous la coque. Le marin a alors réveillé les autres membres d'équipage dormant près de lui, dont le capitaine qui a lancé un SOS reçu par les gardes-côtes, poursuit l'Agence.

L'une des investigatrices de l'Agence avait pourtant déclaré au Los Angeles Times que les règles fédérales en matière de sécurité maritime exigeaient qu'un «veilleur de nuit» reste en éveil à tout moment. Les cinq membres d'équipage avaient tenté en vain d'accéder aux compartiments où les passagers dormaient sous le pont, déjà noyés par les flammes et la fumée qui a vraisemblablement tué les 34 victimes par asphyxie.

Selon leur récit, les cinq survivants ont fini par se jeter à l'eau et monter à bord d'un petit canot, pour gagner un bateau de plaisance ancré non loin de là. A leur arrivée sur place, le feu était tellement intense que les pompiers n'ont pas pu mettre pied sur le «Conception». (afp/nxp)