Les autorités du Guatemala ont cessé dimanche les activités de recherche de près de 200 personnes ensevelies par la violente éruption du Volcan de feu début juin, qui a fait au moins 110 morts.

«Il a été décidé que les actions de recherche sont définitivement arrêtées dans les communautés de San Miguel Los Lotes et El Rodeo (...) et la zone a été déclarée inhabitable», a indiqué à la presse la protection civile.

Les recherches ont été suspendues depuis vendredi après-midi en raison de mauvaises conditions météorologiques. Le sauvetage des disparus parmi les tonnes de débris a été rendue très difficile en raison de l'activité continue du volcan et des fortes pluies qui ont affecté la zone sinistrée, causant des torrents de boue. Depuis l'éruption du Volcan de feu le 3 juin, 110 personnes ont été tuées, 197 ont été portées disparues et 3.617 personnes sinistrées sont hébergées dans dix-sept centres d'accueils, selon les données officielles.

La protection civile a également indiqué que dimanche le Volcan de feu a généré 4 à 5 faibles explosions par heure, qui expulsent des colonnes de cendres grises jusqu'à mille mètres au-dessus du cratère du colosse de 3.763 mètres de haut situé à 35 km au sud-ouest de la capitale. Les volcans de Pacaya et de Santiaguito, également actifs au Guatemala, ont augmenté leur fureur ces derniers jours et imposent aux résidents et aux autorités un maintien en état d'alerte, selon un rapport de l'Institut de volcanologie (Insivumeh). (afp/nxp)