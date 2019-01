Une campagne de financement participatif pour la défense du fondateur de WikiLeaks, Julian Assange, a été lancée jeudi par la fondation américaine Courage. Le but de cette récolte de fonds est de défendre des lanceurs d'alertes du site internet.

Créé sur la plate-forme de financement participatif GoFundMe, le «Support Julian Assange Defense Fund» sera alimenté par des dons individuels qui «iront uniquement à la défense du personnel de WikiLeaks», selon un communiqué de Courage transmis à l'AFP.

L'initiative survient alors que Julian Assange pourrait être expulsé de l'ambassade équatorienne à Londres, où il s'était réfugié en 2012 pour échapper à une extradition vers la Suède, à la suite de poursuites pour viol et agression sexuelle depuis abandonnées.

«La situation de Julien Assange dans l'ambassade (...) est de plus en plus précaire, à tel point que son expulsion et son arrestation peuvent être imminentes», souligne Courage. «L'expulsion de M. Assange lui ferait immédiatement risquer l'extradition du Royaume-Uni vers les États-Unis, où il risque la prison à vie».

Poursuivi en Grande-Bretagne

Au début décembre, le président équatorien Lenin Moreno avait annoncé que les conditions étaient «réunies» pour que l'Australien de 47 ans quitte l'ambassade en «quasi-liberté», puisqu'il est encore poursuivi par la justice britannique pour avoir enfreint les termes de liberté conditionnelle auxquels il était soumis.

Les autorités équatoriennes et britanniques travaillent depuis plusieurs mois à un accord pour l'expulsion de M. Assange de l'ambassade et son jugement au Royaume-Uni. L'Australien craint toutefois toujours d'être extradé vers les États-Unis après la révélation involontaire d'une inculpation américaine à son encontre en novembre.

M. Assange était devenu célèbre en 2010, avec la publication par WikiLeaks de milliers de documents confidentiels du Département d'État américain et du Pentagone, repris dans les médias du monde entier. (ats/nxp)