Il n'y a pas moins de 900 élus municipaux britanniques en France. Or, ils vont disparaître avec le Brexit. Il s'agit d'une réelle perte pour les communes rurales, qui comptent sur ces élus très investis dans la vie publique.

Installée depuis treize ans en Bretagne, dans le nord-ouest de la France, fondatrice d'un «salon des créateurs», Sandra Sheward a été élue en 2014 au conseil municipal de sa petite commune de Saint-Caradec.. «Elle n'intervient pas beaucoup mais toujours très bien», décrit le maire Alain Guillaume, qui lui avait demandé de rejoindre sa liste pour «avoir des esprits de tous horizons».

«Elle a toute sa place», assure-t-il, en évoquant son initiative de créer un cours de yoga, qui a connu un certain succès. «C'est très intéressant de prendre part à des projets, de voir comment le village se développe», confirme Mme Sheward. «Si c'est possible, j'aimerais être élue à nouveau, mais cela dépend du Brexit».

Comme tous les citoyens européens, les Britanniques ont le droit de vote et sont éligibles aux élections municipales françaises. Mais cela ne sera plus le cas si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne.

«Je ne passe pas inaperçue»

Ils termineront leur mandat, mais ne pourront pas être réélus en 2020. Quelque 900 élus britanniques sont concernés dans toute la France, selon un rapport législatif du Sénat. Rien qu'en Bretagne, on compte une quarantaine d'élus, selon les autorités locales.

Ce sont généralement des femmes, très investies dans la vie de leur village, à l'image de Jacqueline Bertho, 59 ans, originaire du Yorkshire et élue de Guerlédan. Mariée à un entrepreneur local, investie dans plusieurs associations, dont le comité des fêtes, Mme Bertho jouissait déjà d'une certaine notoriété avant son élection en 2014, par 168 voix sur 267 exprimés.

«J'ai deux chiens. Je marche tous les jours et avec mon accent, je ne passe pas inaperçue», sourit-elle. L'élue, qui se dit «plutôt macroniste», n'a plus le droit de vote au Royaume-Uni qu'elle a quitté depuis plus de quinze ans.

Au conseil, elle reconnaît avoir parfois été «choquée par des remarques misogynes ou racistes» de certains de ses collègues, mais a aussi beaucoup apprécié cette expérience. «Je pose beaucoup de questions, car je ne vote pas si je ne comprends pas. Un jour, un homme m'a dit: 'Heureusement que tu es là Jacqueline, parce que, moi non plus, je ne comprenais pas'», raconte-t-elle.

«Ni anglais, ni français»

Le Brexit, «c'est dommage pour ceux qui veulent s'impliquer dans la vie municipale», dit-elle. Dans les villages où les résidents anglophones sont nombreux, les élus britanniques servent souvent d'intermédiaire avec la municipalité.

C'est le cas de Louise Palmer, 49 ans, élue à Lescouët-Gouarec. «Elle nous facilite la vie», reconnaît Marie-Claude Le Tanno-Guégan, maire de ce village de 220 habitants, dont une quinzaine de familles britanniques. «Je ne parle pas la langue de Shakespeare. En cas de besoin, on l'appelle».

«La semaine dernière, j'ai traduit une lettre de la commune pour des résidents secondaires», raconte aussi Caroline Haycox, élue aux Champs Géraux (1000 habitants). Pour éviter de perdre leur mandat et surtout pour faciliter leur vie en France, plusieurs élus ont d'ores et déjà acquis ou demandé la nationalité française. Mais pour ceux qui ne l'ont pas encore obtenue, la situation reste pleine d'incertitudes. «Nous sommes 'ni ni', ni anglais, ni français», souligne Louise Palmer. (ats/nxp)