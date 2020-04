Vendredi vers 15 h 30, deux sœurs de 4 et 9 ans ont disparu de leur domicile de Liverdun, en Meurthe-et-Moselle. Les parents ont rapidement alerté les forces de l’ordre et un important dispositif a été déployé. «Immédiatement, en plus des patrouilles locales, des moyens supplémentaire sont engagés: équipe cynophile, équipe drone, motocyclistes, gendarmes mobiles actuellement en renfort sur le département», détaille la gendarmerie sur sa page Facebook.

La frayeur n’a heureusement pas duré trop longtemps. Une demi-heure à peine après le début des recherches, les deux fillettes ont été dénichées en lisière d’une forêt, relate «L’Est Républicain». Elles n’étaient pas du tout apeurées et s’étaient même montrées prévoyantes.

Sans oublier les doudous

«Assises sur un sac, équipées d'une couverture, d'eau, d'un morceau de viande et de bois pour faire le feu, de leurs pyjamas sans oublier les doudous, nos deux aventurières prévoyantes mais très discrètes ont indiqué vouloir faire Koh Lanta et passer la nuit dans la forêt», écrivent les gendarmes…

Les parents, «soulagés», ont récupéré leurs filles. Tout est bien qui finit bien.

Dans sa communication pleine d’humour, la gendarmerie de Meurthe-et-Moselle précise encore beaucoup aimer «les petit(e)s aventurier(e)s courageux(ses)». Mais leur adresse ses conseils en cinq points. Elle leur recommande:

1/ de préparer leurs futures aventures avec un adulte.

2/ de ne pas cacher leurs préparatifs à leurs parents.

3/ de commencer si possible par affronter les dangers du fond du jardin avant d'affronter ceux du monde extérieur........... surtout sans collier d'immunité!!!

4/ de discuter avec leurs parents de ce qu'il est possible ou pas d'imiter de la TV.

5/ de reprendre ces règles depuis le début tant que la 2/ n'est pas remplie…

