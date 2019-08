Au moins cinq policiers ont été blessés par balle mercredi à Philadelphie, dans l'Etat américain de Pennsylvanie, alors qu'un suspect n'était toujours pas neutralisé en fin d'après-midi.

La fusillade a eu lieu dans le nord de la ville mercredi après-midi, près du campus de Temple University.

«Plusieurs policiers ont été blessés. Cinq policiers ont été victimes de coups de feu et transportés dans des hôpitaux des environs. Leurs jours ne sont pas en danger. La fusillade est encore en cours», a tweeté un porte-parole de la police de Philadelphie, précisant que le suspect était encore en train de tirer vers 18H00 locales (22H00 GMT).

Selon le journal local «Philadelphia Inquirer», la fusillade a mis la police aux prises avec deux suspects. L'un d'entre eux serait retranché dans une maison, d'où il ferait feu sur la police.

Reporter: “How many gunshots did you hear?”



Woman to reporter: “Over 100” #Philadelphia pic.twitter.com/vFgN81qB18