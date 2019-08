Au moins cinq personnes ont été tuées lorsqu'au moins un tireur a ouvert le feu au Texas, entre les villes de Midland et Odessa à l'ouest de l'Etat américain. Un agresseur a été abattu et le FBI a été appelé à la rescousse, selon les médias locaux.

«Nous avons au moins 21 victimes, 21 victimes par balles et au moins cinq décès à ce stade», a déclaré aux journalistes un porte-parole de la police de la ville d'Odessa, sans qu'il soit clair si le chiffre de 21 «victimes» se référait seulement aux blessés ou bien s'il incluait aussi les personnes tuées. Selon le maire de la ville voisine de Midland interrogé sur Fox News, trois policiers figurent parmi les blessés.

Au moins un tireur, voire peut-être un deuxième, a ouvert le feu à bord d'un véhicule postal volé, faisant de nombreuses victimes, a communiqué la police locale d'Odessa dans un message posté sur Facebook encourageant la population à la prudence. La police de Midland a évoqué deux tireurs dans deux véhicules séparés, l'un d'entre aux aurait été neutralisé, abattu par les forces de l'ordre.

«Nous espérons qu'il ne s'agissait que d'un tireur et que nous l'avons maîtrisé», a indiqué à CNN le maire de la ville de Midland, Jerry Morales. Il a confirmé qu'une personne était décédée et qu'au moins 21 personnes étaient blessées. Le chef de la police d'Odessa, Michael Gerke, évoque pour sa part un bilan de 5 morts et 21 blessés. Parmi ceux-ci au moins trois représentants de l'ordre, dont l'état de santé n'a pas été confirmé.

Donald Trump informé

L'université Texas Permian Basin a été bouclée de même que l'hôpital où sont traités les blessés. Le président américain Donald Trump a affirmé sur Twitter être informé de la situation en cours.

Just briefed by Attorney General Barr about the shootings in Texas. FBI and Law Enforcement is fully engaged. More to follow.