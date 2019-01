Une fusillade a fait samedi «plusieurs victimes» dans un bowling près de Los Angeles, a annoncé la police de Californie.

Dans un tweet, la police de Torrance, ville côtière située à environ 30 km au sud-est de Los Angeles, cite «des rapports faisant état de coups de feu avec plusieurs victimes à terre». La police a demandé à la population de «rester éloignée de la zone».

Jesus Perez de San Pedro se trouvait à l'intérieur. Questionné par le Los Angeles Times, il dit: «Nous avons couru jusqu'au bar où nous nous sommes cachés. Tout ce que nous avons entendu c'est que deux personnes ont été touchées. En tout j'ai entendu quatre coups de feu.»

Selon un témoin cité par le Los Angeles Times, une «grosse bagarre» aurait précédé les coups de feu au Gable House Bowl.

Selon les autorités américaines, près de 40'000 personnes ont été tuées par des armes à feu en 2017, y compris les suicides.

Reports of shots fired with multiple victims down. T P D is on scene. Investigation is ongoing. Please stay away from the area.