Une fusillade dans l'enceinte d'une brasserie de bière dans le nord des États-Unis a fait mercredi «cinq morts», a déclaré le président Donald Trump, les médias locaux rapportant que le tireur était un ancien employé de l'entreprise récemment licencié.

«Un horrible assassin a ouvert le feu dans l'usine de la société de brassage Molson Coors, prenant la vie de cinq personnes, en blessant d'autres, certaines gravement», a déclaré le milliardaire républicain lors d'une conférence de presse à la Maison Blanche. «C'est une chose terrible. Terrible. Nos pensées sont donc avec les habitants du Wisconsin et les familles», a-t-il ajouté.

La police de Milwaukee, la plus grande ville de l'État du Wisconsin où se sont déroulés les faits, a tweeté intervenir sur un «événement grave» et a demandé au public de se tenir à distance. «Il y a plusieurs morts (...) dont je crois le tireur», avait déclaré aux journalistes le maire de Milwaukee, Tom Barrett, après s'être rendu sur place. «C'est un horrible jour pour les employés», avait-il ajouté en parlant d'une «terrible fusillade».

MPD is investigating a critical incident in the 4000 block of W. State Street. Please stay clear of the area at this time.

L'entreprise Molson Coors est en pleine restructuration et le tireur, qui avait été licencié mercredi selon la chaîne Fox 6, portait une combinaison de travail de la brasserie. Des dizaines de véhicules de secours et de nombreux policiers armés ont été dépêchés sur place, selon des images diffusées par les télévisions américaines.

«Nos prières vont aux familles qui ont perdu des êtres proches», a réagi sur Twitter la chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi. «Le Congrès a le devoir, pour eux, de prendre de vraies mesures pour stopper la violence par armes à feu».

We are closely following developments surrounding the shooting in Milwaukee, Wisconsin. Our prayers are with the families who have lost loved ones and the first responders protecting the community. Congress has a duty to them all to take real action to #EndGunViolence.