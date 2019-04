Un homme a ouvert le feu samedi dans une synagogue à Poway, au nord de San Diego (sud de la Californie), faisant un mort et trois blessés, ont annoncé les autorités locales.

«Nous avions quatre blessés par arme à feu et l'une d'entre eux est décédé», a précisé le maire de Poway Steve Vaus à la chaîne de télévision MSNBC. Il a ajouté que le rabbin avait été blessé à la main et que la vie des autres blessés n'était pas menacée.

La police locale a annoncé que le tireur présumé avait été arrêté. «Un homme a été arrêté pour interrogatoire en relation avec des tirs à la synagogue Chabad of Poway», a tweeté le sheriff du comté de San Diego, Bill Gore. «Il y a des blessés», a-t-il ajouté.

Be aware of increased law enforcement activity in the 16000 block of Chabad Way as @SDSOPoway Deputies investigate reports of a man with a gun. Please stay clear of the area and allow deputies to safely do their job. Thank you for your patience and cooperation. pic.twitter.com/wuHYb57BW0