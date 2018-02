La police enquêtait mercredi sur une fusillade qui a eu lieu tôt dans la matinée près du siège de l'agence de renseignement NSA, aux alentours de la capitale américaine Washington, faisant possiblement trois blessés.

DEVELOPING: Security incident being investigated after reports of shooting outside National Security Agency (NSA). https://t.co/rnvLPYdHLn - @nbcwashington pic.twitter.com/nJxQnCyiMY

La chaîne de télévision NBC Washington a diffusé des images d'un véhicule noir encastré dans les barrières qui protègent l'entrée de ce complexe ultra-sécurisé. Une personne menottée pouvait être vue assise sur le trottoir. Un porte-parole de la NSA a déclaré que la situation était sous contrôle.

Here's the view from SKYFOX over the scene of a reported shooting near the NSA visitors gate at Fort Meade. One person in custody. Awaiting more details. Latest updates here: https://t.co/nPTKVnUXWz @barnardfox5dc @stevechenevey @Fox5DCAllison pic.twitter.com/DwhVo0OYYq