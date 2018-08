Un adepte de jeux vidéo a abattu deux personnes et en a blessé plusieurs autres dimanche lors d'un tournoi diffusé en ligne d'un restaurant de Jacksonville, en Floride, dans le sud des Etats-Unis, a annoncé la police. Il a ensuite retourné l'arme contre lui.

Le tireur, originaire de Baltimore, était âgé de 24 ans, a annoncé le shérif de la ville. Il était venu à Jacksonville pour la compétition. Le corps du jeune homme a été retrouvé sur les lieux avec celui de ses deux victimes. Neuf personnes ont été blessées par les tirs et deux autres en quittant les lieux.

Jacksonville shooting: A 24-year-old Baltimore, Maryland, man is believed to be the shooter, according to the Jacksonville Sheriff https://t.co/3EGAex0MwY pic.twitter.com/R26aEkKie8