Une personne a ouvert le feu dimanche lors d'un tournoi de jeu vidéo à Jacksonville en Floride, tuant trois personnes. Le tireur présumé est mort, selon la police. «Il y avait trois personnes décédées sur place. L'une d'elles étant le suspect, qui a mis fin à ses jours», a déclaré lors d'une conférence de presse le shérif Mike Williams, ajoutant que onze personnes blessées avaient été hospitalisées. Il a révélé l'identité de l'auteur des coups de feu, David Katz, 24 ans, de Baltimore, la plus grande ville du Maryland, dans le nord-est des Etats-Unis.

Mass shooting at the Jacksonville Landing. Stay far away from the area. The area is not safe at this time. STAY AWAY #TheLandingMassShooting