L'unique suspect de la double fusillade de Hanau, qui a fait neuf morts mercredi soir dans le centre de l'Allemagne, apparaît comme un paranoïaque au discours raciste, éduqué et adepte de théories conspirationnistes.

Avant d'être retrouvé sans vie auprès du corps de sa mère, Tobias R., 43 ans, a laissé derrière lui une vidéo et un manifeste de 24 pages, que l'AFP a pu consulter. Peter Neumann, spécialiste du terrorisme au King's College de Londres, décrit sur Twitter, à partir des mêmes sources, une personnalité «d'extrême droite» avec «un important problème de santé mentale».

Voilà ce que l'on sait du suspect et de son mobile.

Angela Merkel has called the murders today in #Hanau exactly what they were: racist, far-right acts of violence against people who were of a different ethnic Or religious background. Her words are clear, precise and unequivocal. Racism is poison. pic.twitter.com/XIFM70V1MH