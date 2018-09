Quand Galilée confirme la théorie de Nicolas Copernic disant que la Terre tourne autour du soleil et non l'inverse, il sait que cela va déplaire à l'Eglise catholique pour qui notre planète, créée par Dieu, ne peut être qu'au centre de l'univers. Il a raison. En 1615, l'Inquisition met la main sur une lettre que l'astronome italien avait envoyée en 1613 à son ami mathématicien Benedetto Castelli. Dans celle-ci, il expliquait que la recherche scientifique ne devrait pas être entravée par la religion et que ce qui était écrit dans la Bible sur l'astronomie avait été simplifié pour que même les gens ordinaires puissent le comprendre. Et donc que le fait que ce soit bien la Terre qui tourne autour du soleil n'était pas incompatible avec les Saintes Ecritures.

Lettre trafiquée par ses ennemis

Le Vatican n'apprécie pas du tout ces allégations et Galilée prend peur. Pour sa défense, le savant va dire que ce n'est pas ce qu'il a écrit. Sa lettre a été trafiquée par ses ennemis afin de lui nuire. Il envoie à l'un de ses amis une copie de la lettre soi-disant originale qu'il a fait parvenir deux ans plus tôt à Castelli. Ses propos y sont en effet plus nuancés. Ainsi, par exemple, il ne dit pas que certaines affirmations de la Bible sont «fausses» comme on peut le lire dans la lettre que possède l'Inquisition, mais qu'elles sont «différentes de la vérité». Galilée demande à son ami de transmettre cette lettre soi-disant originale à l'Eglise catholique pour prouver sa bonne foi.

En résidence surveillée

Le Vatican a-t-il cru sa version? On l'ignore. Ce qui est sûr, c'est que l'illustre astronome ne parviendra pas à éviter la colère de l'Eglise. En 1618, il est sommé de ne plus soutenir la thèse copernicienne. Mais Galilée persiste et l'Inquisition le convoque à Rome en 1632 pour y être jugé. Il sera condamné à la prison en 1633, une peine commuée en résidence surveillée. Il vivra ainsi encore neuf ans, jusqu'à sa mort.

Les historiens possèdent les deux lettres dont il est question ici: celle que l'Inquisition avait entre les mains et celle, édulcorée, que Galilée prétend être l'originale. Mais personne n'avait jusqu'ici pu dire si la première lettre du savant avait bien été trafiquée pour lui nuire ou non. L'énigme vient d'être résolue, nous apprend la revue scientifique «Nature». Un chercheur italien a retrouvé une lettre, semblable à celle qu'avait l'Inquisition, mais portant des ratures et des corrections afin de la transformer en la missive édulcorée que l'on connaît. Et, après analyse, ces modifications s'avèrent bien être de la main de Galilée. Cela prouve donc que l'astronome a lui-même tenté de modérer ses propos et menti en disant que celle qui était parvenue à l'Eglise avait été modifiée.

La première et la dernière page de la lettre retrouvée, avec les ratures et les corrections faites par Galilée. The Royal Society

Le plus incroyable peut-être dans cette histoire (puisque le fait que la lettre originale ait été vraie ou fausse n'a que peu influencé la suite des événements), est que cette missive corrigée par Galilée n'était pas perdue au fond d'une malle dans un grenier poussiéreux mais conservée dans la bibliothèque de la Royal Society à Londres. Et cela depuis au moins 250 ans. Elle était même répertoriée dans le catalogue en ligne de la vénérable institution. Pourquoi, alors, personne ne l'avait remarquée avant? Sans doute en raison d'une erreur d'annotation dans le catalogue.

Mal répertoriée

Salvatore Ricciardo, historien des sciences à l'Université de Bergame (I) est tombé dessus presque par hasard le 2 août dernier. Il 's'était rendu à Londres afin d'effectuer des recherches sur les commentaires faits par d'autres sur les lettres de Galilée. Il repère alors une lettre envoyée par l'astronome à Benedetto Castelli, répertoriée dans le catalogue comme datant du 21 octobre 1613. Il ne s'agit donc pas de la fameuse lettre qui est ensuite tombée entre les mains de l'Inquisition puisque celle-ci datait du 16 décembre 1613. Sauf que si: la date était fausse dans le catalogue, cette missive de 7 pages redécouverte à la Royal Society porte bien la date du 16 décembre 1613. Et elle apparaît également dans un précédent catalogue de 1840 de la Royal Society, cette fois-ci bien datée du 16 décembre, mais hélas 1618 et non 1613. L'écriture de Galilée a été par deux fois mal déchiffrée.

Salvatore Ricciardo, qui est postdoctorant, va publier avec son superviseur Franco Giudice de l’Université de Bergame et l’historien des sciences Michele Camerota de l’Université de Cagliari, un article décrivant cette découverte et ses implications dans la revue de la Royal Society Notes and Records. Non seulement Galilée savait que la Terre tournait, mais lui-même a essayé de faire tourner en bourrique l'Inquisition. Sans trop de succès.

(Le Matin)