Le président israélien Reuven Rivlin a accordé 48 heures supplémentaires au Premier ministre Benjamin Netanyahu et à son ex-rival Benny Gantz pour former un gouvernement «d'unité», a-t-il annoncé dans la nuit de lundi à mardi. Le mandat de Benny Gantz pour former un gouvernement avait expiré lundi à minuit (23h00 en Suisse).

Peu après le président israélien a donné son feu vert à une demande conjointe des deux leaders politiques pour leur accorder jusqu'à minuit mercredi, afin de s'entendre sur un gouvernement d'union et ainsi mettre un terme à la plus longue crise politique de l'histoire moderne d'Israël. (afp/nxp)