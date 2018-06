Le nouveau chef du gouvernement italien, Giuseppe Conte, a prêté serment vendredi après-midi sur la Constitution, devant le président de la République Sergio Mattarella. Le juriste de 53 ans prend la tête d'un gouvernement formé par le Mouvement 5 Étoiles et la Ligue.

???? #GiuseppeConte is sworn in as Italy's new Prime Minister pic.twitter.com/G4fWcUK3vz